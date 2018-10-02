В студенческом общежитии в Бельгии обнаружено тело россиянки‍

В бельгийском городе Кортрейк в общежитии произошло убийство двоих студентов. Одной из убитых оказалась россиянка. Об этом сегодня сообщает издание La Libre со ссылкой на прокуратуру страны.

Полиция бельгийского города Кортрейк подтвердила во вторник, что жертвой двойного убийства в студенческом общежитии стала россиянка 1999 года рождения, передает РИА Новости.

Тело второго убитого принадлежит 20-летнему юноше из Афганистана. На обоих телах обнаружены следы ударов ножом. Вскрытие запланировано на среду.

"Подозреваемый задержан - он обратился в больницу с ранением руки", - сообщили правоохранители. В интересах следствия другие подробности инцидента не разглашаются.