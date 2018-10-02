Пожар на пароме в Балтийском море ликвидирован

Пожар, вспыхнувший из-за взрыва в машинном отделении на борту пассажирского парома Regina Seaways в Балтийском море, потушен. По предварительным данным, пострадавших в ходе ЧП нет. В Балтийском море после взрыва полыхает пассажирский паром

В настоящий момент продолжается спасательная операция, передает издание "Комсомольская Правда". Причины произошедшего неизвестны, их еще предстоит выяснить специалистам.

Напомним, ранее АН сообщали, что взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах. Инцидент случился в 135 км от Калининграда.