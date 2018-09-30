Документы МВД с грифом «Секретно» нашел на помойке житель Асбеста

В городе Асбесте Свердловской области городской отдел МВД выкинул на помойку архивные документы под грифом «Секретно». Так утверждает нашедший их гражданин на своей странице в соцсети.

По его словам, в папках с документами есть материалы по уголовным делам, персональная информация о сотрудниках и агентах министерства, и даже секретные оперативные данные.

«Есть старые (но гриф не погашен), есть посвежее», - написал в «Одноклассниках» пользователь под ником Митя Гилязов, которому уже приходилось работать с секретными документами - в армии.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области сообщили, что узнали о находке через мониторинг социальных сетей и сейчас разыскивают автора поста для проведения опроса.

По данному факту сотрудниками полиции инициирована проверка. Если информация подтвердится, специалисты установят, подлинные это документы или нет, пишет ТАСС.

Пока же у правоохранителей есть предположение, что, если документы, найденные в мусоре, действительно секретны, выбросить их мог ранее уволенный, обиженный сотрудник.