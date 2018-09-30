Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона

Люди, стоящие сегодня в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя, вынуждены были вызвать полицейских из-за мужчины, который повел себя крайне неадекватно.

Как сообщает ТАСС, прибывшие сотрудники МВД вызвали также специализированную бригаду врачей. Мужчину забрали в больницу.

Мощи почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву 21 сентября. У него был дар прозорливости, он исцелял больных, изгонял бесов, мог воскрешать умерших и совершал много других чудес.