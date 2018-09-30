В здании МВД на Сахалине нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

В городе Александровск-Сахалинский в кабинете отделения МВД обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Сахалинской области.

На место происшествия направлены следователь-криминалист и старший следователь отдела по особо важным делам. Сейчас по факту обнаружения трупа сотрудника МВД проходит проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение и будут установлены точные причины произошедшего.