В здании МВД на Сахалине нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
30 сентября 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Александровск-Сахалинский в кабинете отделения МВД обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Сахалинской области.
На место происшествия направлены следователь-криминалист и старший следователь отдела по особо важным делам. Сейчас по факту обнаружения трупа сотрудника МВД проходит проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение и будут установлены точные причины произошедшего.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес