Известный саратовский общественник и врач погиб во время пожара

Известный саратовский врач и член Общественной палаты региона Сергей Утц скончался во время пожара.Трагедия случилась в ночь на 30 октября. Мужчина вместе с супругой был на даче в Энгельсском районе.

Дом загорелся. Сергей Рудольфович задохнулся в дыму, пытаясь самостоятельно потушить огонь. Жена Утца сейчас в больнице. Пожарные тушили пожар почти до четырёх утра.

Сергею Утцу было 57 лет. С 2011 года он возглавлял клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. Разумовского.