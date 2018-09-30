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Известный саратовский общественник и врач погиб во время пожара
30 сентября 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Известный саратовский врач и член Общественной палаты региона Сергей Утц скончался во время пожара.Трагедия случилась в ночь на 30 октября. Мужчина вместе с супругой был на даче в Энгельсском районе.
Дом загорелся. Сергей Рудольфович задохнулся в дыму, пытаясь самостоятельно потушить огонь. Жена Утца сейчас в больнице. Пожарные тушили пожар почти до четырёх утра.
Сергею Утцу было 57 лет. С 2011 года он возглавлял клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. Разумовского.
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