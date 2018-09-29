В метро Москвы на "зеленой ветке" произошел сбой
29 сентября 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Украины погиб сегодня вечером под колесами поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Мужчина упал с платформы на рельсы по собственной неосторожности.
Трагедия произошла примерно в 20:35. 39-летний украинец не выжил, умер на месте. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии в южном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами. На данный момент движение составов вошло в график.
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