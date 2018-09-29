Челябинскую область снова трясло: второе за месяц землетрясение

Сегодня днем в районе Катав-Ивановска, где в ночь на 5 сентября произошло крупное землетрясение, на глубине 10 километров зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,5 баллов. Эксперт о землетрясении на Урале: событие неординарное

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже не замечено. Оперативные группы исследовали дома и инженерные сооружения в населенных пунктах района, каких-либо последствий землетрясения не обнаружено, рапортуют городские власти.

Жители Катав-Ивановска делятся при этом в соцсетях, как с потолков осыпалась штукатурка, в ванных комнатах падала кафельная плитка, а шкафы буквально ходили ходуном. Очевидцы публикуют фото, на которых видно, как не устояла опора линии электропередач.

На территории Южного Урала после землетрясения гигантский грязевой оползень сходит с горы Песчаной. Соответствующую информацию утром в четверг, 27 сентября, предоставили жители Катав-Ивановска.