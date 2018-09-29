В Приморском районе Петербурга легковушка упала в реку, погиб водитель

В Приморском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сегодня пробил ограждение на набережной Черной речки и рухнул в воду. Согласно последней информации, водитель машины скончался на месте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в субботу, 29 сентября, около дома номер 2 по набережной Черной речки. По данным портала "Росбалт", водитель не заметил бордюрный камень, наехал на него, после чего автомобиль съехал в воду.

Как сообщили в ГИБДД по городу и Ленобласти, мужчина 1990 года рождения, который находился за рулем, получил травмы, несовместимые с жизнью, а 23-летняя пассажирка была травмирована. В настоящий момент пострадавшая находится в медицинском учреждении.