В Приморском районе Петербурга легковушка упала в реку, погиб водитель
29 сентября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Приморском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сегодня пробил ограждение на набережной Черной речки и рухнул в воду. Согласно последней информации, водитель машины скончался на месте.
Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в субботу, 29 сентября, около дома номер 2 по набережной Черной речки. По данным портала "Росбалт", водитель не заметил бордюрный камень, наехал на него, после чего автомобиль съехал в воду.
Как сообщили в ГИБДД по городу и Ленобласти, мужчина 1990 года рождения, который находился за рулем, получил травмы, несовместимые с жизнью, а 23-летняя пассажирка была травмирована. В настоящий момент пострадавшая находится в медицинском учреждении.
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