Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

В субботу, 29 сентября, стало известно, что количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Московской области увеличилось до двадцати. Авария произошла ранее сегодня на трассе М-5 "Урал".

Согласно последней информации, состояние четырех пострадавших в ходе дорожно-транспортного происшествия в Луховицком районе оценивается как тяжелое, а остальные находятся на амбулаторном лечении, передает РИА "Новости".

Известно, что автобус, перевозивший сотрудников одного из сетевых магазинов, врезался во внедорожник, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения машина с людьми съехала в кювет и опрокинулась. Пока не установлено, кто стал виновником аварии.