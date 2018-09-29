Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Утром в субботу, 29 сентября, в Луховицком районе Подмосковья случилось ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали, согласно последним данным, восемь человек.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ уточнил, что на трассе М-5 "Урал" автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с автомобилем. Как отмечает сегодня РИА "Новости", в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб.

В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, которые выясняют, что именно стало причиной аварии. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.