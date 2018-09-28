На Украине радикалы захватили храм

Сегодня днем представители организации "Правый сектор" (запрещена в России) захватили храм канонической Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Иваново-Франковской области Украины.

Среди прихожан церкви есть пострадавшие. Молодчики взломали двери, разбили окна и избили настоятеля храма, протоиерея Владимира Шувара.

Напавшие, выгнав находящихся в церкви, сменили замки, сообщается на сайте УПЦ. Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, рассказали очевидцы.



