Виктория Скрипаль попала в ДТП. Покушение?
28 сентября 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Племянница экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в ДТП в Московской области, когда отправилась с мужем на автомобиле из Ярославля в Москву, чтобы выступить в эфире по «делу Скрипалей».
Виктория Скрипаль высказала предположение, что это могло быть покушение.
Инцидент произошел 26 сентября. У Chevrolet «странным образом оторвало колесо», пишет МК. Машина на хорошей скорости врезалась в отбойник. То, что оба были пристегнуты ремнями безопасности, спасло супругам жизнь. По словам Виктории, балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, после чего машина не использовалась, стояла во дворе.
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