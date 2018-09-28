Виктория Скрипаль попала в ДТП. Покушение?

Племянница экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в ДТП в Московской области, когда отправилась с мужем на автомобиле из Ярославля в Москву, чтобы выступить в эфире по «делу Скрипалей».

Виктория Скрипаль высказала предположение, что это могло быть покушение.

Инцидент произошел 26 сентября. У Chevrolet «странным образом оторвало колесо», пишет МК. Машина на хорошей скорости врезалась в отбойник. То, что оба были пристегнуты ремнями безопасности, спасло супругам жизнь. По словам Виктории, балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, после чего машина не использовалась, стояла во дворе.