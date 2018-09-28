На Колыме косатки утопили лодку с рыбаками

В пятницу стало известно, что косатки утопили лодку, в которой находились рыбаки. Происшествие случилось в районе залива Речного в Тайской губе примерно в пятидесяти километрах от Магадана.

Согласно последней информации осведомленных источников, лодка с двумя мужчинами на борту быстро пошла ко дну. Известно, что по вине косаток один рыбак утонул, второму же удалось выбраться на поверхность и выжить, передает днем 28 сентября ИА MagadanMedia

Подчеркивается, что ранее не было зафиксировано ни одного случая гибели людей из-за нападения косаток – эти млекопитающие обычно нейтрально относятся к человеку.