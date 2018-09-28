В московской больнице умер ребенок, которого под Тверью укусила гадюка
28 сентября 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в московской больнице скончался ребенок, которого 19 августа текущего года в Тверской области укусила гадюка. Медики боролись за жизнь мальчика в течение трех недель.
Известно, что пострадавший ребенок был доставлен из ЦРБ Лихославля в одно из столичных медицинских учреждений еще 7 сентября. Как уточняет утром в четверг, 28 сентября, Агентство городских новостей "Москва", юный пациент скончался в отделении реанимации.
Отмечается, что врачи прилагали максимум усилий для спасения жизни трехлетнего мальчика, укушенного гадюкой, однако его организм в какой-то момент стал слишком слабым.
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