В московской больнице умер ребенок, которого под Тверью укусила гадюка

Сегодня стало известно, что в московской больнице скончался ребенок, которого 19 августа текущего года в Тверской области укусила гадюка. Медики боролись за жизнь мальчика в течение трех недель.

Известно, что пострадавший ребенок был доставлен из ЦРБ Лихославля в одно из столичных медицинских учреждений еще 7 сентября. Как уточняет утром в четверг, 28 сентября, Агентство городских новостей "Москва", юный пациент скончался в отделении реанимации.

Отмечается, что врачи прилагали максимум усилий для спасения жизни трехлетнего мальчика, укушенного гадюкой, однако его организм в какой-то момент стал слишком слабым.