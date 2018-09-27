В Орле массово гибнут голуби

В минувшую среду, 26 сентября, на площади Ермолова в центре Орла были обнаружены мертвые голуби. Специализированные службы Орловской области сейчас устанавливают причину массовой гибели птиц.

Информация о смерти голубей в самом центре города поступила накануне в управление экологической безопасности и природопользования области. Обеспокоенные местные жители не исключают, что птицы могли быть отравлены, передает днем в четверг РИА "Новости".

Горожан просят быть бдительными и сообщать властям о других фактах массовой гибели голубей или звонить по телефону 4-862-45-86-19.