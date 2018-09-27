В Орле массово гибнут голуби
27 сентября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую среду, 26 сентября, на площади Ермолова в центре Орла были обнаружены мертвые голуби. Специализированные службы Орловской области сейчас устанавливают причину массовой гибели птиц.
Информация о смерти голубей в самом центре города поступила накануне в управление экологической безопасности и природопользования области. Обеспокоенные местные жители не исключают, что птицы могли быть отравлены, передает днем в четверг РИА "Новости".
Горожан просят быть бдительными и сообщать властям о других фактах массовой гибели голубей или звонить по телефону 4-862-45-86-19.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес