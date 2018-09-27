Гигантский грязевой оползень сходит на Урале после землетрясения
27 сентября 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Южного Урала после землетрясения гигантский грязевой оползень сходит с горы Песчаной. Соответствующую информацию утром в четверг, 27 сентября, предоставили жители Катав-Ивановска.
Известно, что оползень сходит между городом и деревней Карауловка. Оказалось, что в эпицентре землетрясения произошел разлом, после чего по земле пошли в разные стороны трещины. Кроме того, как сообщает URA.RU, в этой местности ломаются деревья и слышен необычный и пугающий гул.
Не исключено, что во время сезона дождей оползень может спуститься ниже.
Напомним, землетрясение на Урале было зафиксировано рано утром 5 сентября.
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