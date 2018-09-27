Автомобиль съехал в подземный переход в Омске

Утром в четверг, 27 сентября, стало известно, что в Омске отечественный автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в УМВД по региону.

Авария случилась на проспекте Карла Маркса в центре города. Предполагается, что водитель "Волги" в какой-то момент не справился с управлением и съехал в переход.

Как отмечает РИА "Новости", машина в ходе движения по лестнице получила серьезные повреждения. Известно, что в результате ДТП ни один человек не пострадал, так как людей в момент случившегося в переходе не было.

Автомобилист от госпитализации отказался. Обстоятельства аварии устанавливаются.