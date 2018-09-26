Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье на трассе М2 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в Домодедовском районе Подмосковья, столкнулись "Газель" и автомобиль BMW. От сильнейшего удара машину отбросило на пассажирский автобус.

Все пострадавшие находились в автобусе. На месте ДТП работают экстренные службы, передает ТАСС. Пострадавших госпитализировали. Других подробностей пока нет.