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Видео, как житель Астаны спас ребенка, выпавшего с 10 этажа

25 сентября 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как житель Астаны спас ребенка, выпавшего с 10 этажа
pixabay.com

Вчера в многоэтажном доме в Астане произошло чуть не завершившееся трагедией ЧП. Ребенок чуть не сорвался с карниза десятого этажа. Мальчика спас мужчина, который живет этажом ниже.

Сосед услышал крики мальчика о помощи и выглянул, чтобы посмотреть, что происходит. Ребенок уже сорвался с карниза, в тот момент мужчина подхватил его и отнес к себе в квартиру.

В комитете по ЧС опять напоминают родителям, что детей такого возраста оставлять одних без присмотра нельзя.

Как рассказал ребенок спасителю, мама его отошла в магазин. Ему стало скучно и он решил пойти погулять. Полностью оделся, порвал маскитную сетку на окне...и пошел на улицу с 10 этажа.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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