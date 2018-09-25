Видео, как житель Астаны спас ребенка, выпавшего с 10 этажа

Вчера в многоэтажном доме в Астане произошло чуть не завершившееся трагедией ЧП. Ребенок чуть не сорвался с карниза десятого этажа. Мальчика спас мужчина, который живет этажом ниже.

Сосед услышал крики мальчика о помощи и выглянул, чтобы посмотреть, что происходит. Ребенок уже сорвался с карниза, в тот момент мужчина подхватил его и отнес к себе в квартиру.

В комитете по ЧС опять напоминают родителям, что детей такого возраста оставлять одних без присмотра нельзя.

Как рассказал ребенок спасителю, мама его отошла в магазин. Ему стало скучно и он решил пойти погулять. Полностью оделся, порвал маскитную сетку на окне...и пошел на улицу с 10 этажа.