Маршрутное такси протаранило девять машин в Санкт-Петербурге

Днем во вторник, 25 сентября, стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси в Санкт-Петербурге. Согласно последним данным, маршрутка протаранила девять машин.

Очевидцы сообщают, что авария произошла у дома номер 43 на проспекте Просвещения. Уточняется, что маршрутное такси врезалось в припаркованные автомобили, передает сегодня "Росбалт". К настоящему моменту сообщается, что некоторым машинам был нанесен весьма значительный ущерб.

В настоящий момент на месте ДТП работают специалисты, которые устанавливают точную причину случившегося и все обстоятельства аварии.