На Урале пациентка полтора часа ждала в приемном покое, пока врач побреется

В Свердловской области учительнице математики пришлось ждать полтора часа, пока врач побреется и сможет ее осмотреть. Инцидент произошел в ночь на 22 сентября, когда женщине внезапно стало плохо.

У жительницы Урала подскочило давление, вследствие чего она вызвала "скорую помощь". Ее привезли в приемный покой, усадили на кушетку и оставили одну. Медсестра, у которой учительница спросила о местонахождении врача, ответила, что он занят – бреется.

Как отмечает URA.RU, впоследствии медик измерил женщине давление и заявил, что его накажут, если он положит пациентку в отделение. Расстроенная преподавательница начала плакать, после чего к ней подошел другой врач. Он диагностировал у пациентки гипертонический криз и положил в отделение кардиологии.