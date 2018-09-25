На Урале пациентка полтора часа ждала в приемном покое, пока врач побреется
25 сентября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Свердловской области учительнице математики пришлось ждать полтора часа, пока врач побреется и сможет ее осмотреть. Инцидент произошел в ночь на 22 сентября, когда женщине внезапно стало плохо.
У жительницы Урала подскочило давление, вследствие чего она вызвала "скорую помощь". Ее привезли в приемный покой, усадили на кушетку и оставили одну. Медсестра, у которой учительница спросила о местонахождении врача, ответила, что он занят – бреется.
Как отмечает URA.RU, впоследствии медик измерил женщине давление и заявил, что его накажут, если он положит пациентку в отделение. Расстроенная преподавательница начала плакать, после чего к ней подошел другой врач. Он диагностировал у пациентки гипертонический криз и положил в отделение кардиологии.
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