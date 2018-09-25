Квартиру безработной жительницы Москвы ограбили на 2 млн рублей

В минувший понедельник, 24 сентября, из квартиры неработающей москвички на севере столицы похитили 2 миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Кража была совершена в доме на улице Лавочкина. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что неизвестный злоумышленник взломал замок входной двери, вошел в квартиру и вынес оттуда наличные деньги (1 млн 296 тысяч 900 рублей), а также ювелирные изделия на сумму 835 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Преступник разыскивается, передает ТАСС.