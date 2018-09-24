В Сургуте сотрудники магазина "Пятерочка" закрыли в морозильной камере подростка. Они решили, что он что-то своровал и заперли его до приезда полиции. Подтверждений обвинениям в краже не найдено.

Телекомпания "СургутИнформТВ" разместила видеозапись, на которой подросток рассказывает из морозильника о произошедшем. Сколько молодой человек так пробыл - пока не сообщается.

Родители собираются обратиться в прокуратуру, поскольку полиция действиями персонала магазина заниматься не стала. Хотя продавцов можно привлечь по статье "Незаконное лишение свободы".