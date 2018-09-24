Видео: в Самаре фонтан в честь водопровода затопил двор и улицу
24 сентября 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Самаре на улице Полевой произошла занятная коммунальная авария. Холодная вода, хлынувшая из памятника, посвященного водопроводу, затопила двор дома № 54 и часть Полевой улицы.
Горожане не первый день жалуются коммунальным службам на протечку, и пользователи Сети уже успели заново окрестить монумент, назвав его "памятником коммунальному беспределу".
Благодаря "крику души" одного из местных жителей в соцсети Twitter, в настоящее время организация, установившая арт-объект, начала работы по его ремонту и устранению течи.
Уважаемые Знатоки, видео-вопрос! Как долго будет течь вода во двор дома номер 54 по ул. Полевой? @sks_rks @E_Lapushkina @D_Azaroff и Вам @dompokrov как местному эксперту???? pic.twitter.com/gGg7QcjdhL— Igorrr.a (@ZazheXS) 23 сентября 2018 г.
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