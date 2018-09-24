Видео: в Самаре фонтан в честь водопровода затопил двор и улицу

В Самаре на улице Полевой произошла занятная коммунальная авария. Холодная вода, хлынувшая из памятника, посвященного водопроводу, затопила двор дома № 54 и часть Полевой улицы.

Горожане не первый день жалуются коммунальным службам на протечку, и пользователи Сети уже успели заново окрестить монумент, назвав его "памятником коммунальному беспределу".

Благодаря "крику души" одного из местных жителей в соцсети Twitter, в настоящее время организация, установившая арт-объект, начала работы по его ремонту и устранению течи.



