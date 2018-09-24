На борту теплохода в Москве найден мертвым его капитан
24 сентября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье, 23 сентября, на борту теплохода в Москве обнаружили тело его 33-летнего капитана. Согласно последней информации осведомленных источников, судно находилось у причала Новоспасский.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова отметила, что речь идет о пассажирском теплоходе "Москва-64". Предполагается, что капитан судна скончался из-за сердечной недостаточности, передает "Росбалт".
В настоящий момент специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. По факту кончины мужчины назначена проверка.
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