В Москве после ДТП опрокинулась легковушка и протаранила еще четыре машины
24 сентября 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
На западе Москвы легковой автомобиль опрокинулся после дорожно-транспортного происшествия и протаранил четыре припаркованных машины. Об этом в понедельник сообщили в экстренных службах столицы.
Происшествие, согласно последней информации, случилось на пересечении улиц Молодогвардейская и Ельнинская, передает сегодня РИА "Новости". Известно, что легковушка перевернулась после столкновения, а затем врезалась в четыре транспортных средства, которые стояли вдоль дороги.
В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Данных о пострадавших пока не поступало.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес