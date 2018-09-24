В Москве после ДТП опрокинулась легковушка и протаранила еще четыре машины

На западе Москвы легковой автомобиль опрокинулся после дорожно-транспортного происшествия и протаранил четыре припаркованных машины. Об этом в понедельник сообщили в экстренных службах столицы.

Происшествие, согласно последней информации, случилось на пересечении улиц Молодогвардейская и Ельнинская, передает сегодня РИА "Новости". Известно, что легковушка перевернулась после столкновения, а затем врезалась в четыре транспортных средства, которые стояли вдоль дороги.

В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Данных о пострадавших пока не поступало.