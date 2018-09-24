Два грузовика столкнулись на МКАД, есть погибшие

Утром в понедельник, 24 сентября, на Московской кольцевой автодороге случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух грузовых машин погибли два человека.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла в 5.50 на 37-м километре внешней стороны МКАД, передает Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент на месте ДТП работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции подчеркнули, что две полосы движения в районе столкновения грузовиков временно перекрыты, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.