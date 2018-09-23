На даче в Ленобласти собака загрызла 9-летнюю девочку

Девятилетняя школьница погибла от укуса овчарки в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла в поселке Плодовое. На ребенка во время игры напала бельгийская овчарка малинуа. Сообщается, что собака принадлежит другу семьи малышки.

Мужчину попросили починить электропроводку. Владелец пса принялся за работу, оставив собаку без намордника и поводка во дворе дома, где играла маленькая девочка.

Ребенок скончался по пути в больницу в карете Скорой помощи от укуса в шею, несмотря на все усилия медиков. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.