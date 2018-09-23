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В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников
23 сентября 2018, 15:33 [«Аргументы Недели», Волгоград, свидание ]
В Волгограде полицейским удалось освободить из заложников женщину с ребенком, которых насильно удерживал в частном доме пьяный и ранее судимый знакомый по переписке в интернете.
Для жительницы города Волжский Волгоградской области знакомство по интернету обернулось кошмаром. 31-летняя женщина познакомилась в сети с 33-летним мужчиной, жителем поселка Гумрак. После переписки было назначено свидание: волжанка вместе со своим шестилетним сыном приехала к кавалеру в гости в частный дом.
«Сотрудники полиции установили, что ранее судимый житель поселка Гумрак выставил из дома на улицу своих престарелых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. Женщина и ребенок были избиты», - рассказали полицейские, которых вызвали соседи.
«Кавалер» оказался настроен агрессивно. Он угрожал ножом женщине и ее ребенку. Требование полицейских отпустить заложников он выполнить отказался. Тогда бойцы подразделения СОБР вытащили женщину и ребенка через окно. Пьяный «ухажер» забаррикадировался в подвале, но СОБРовцы его оттуда достали.
«Ранее неоднократно судимый волгоградец задержан. При задержании он оказал сопротивление. Жительница Волжского и ее малолетний ребенок доставлены в больницу. У них диагностированы различные травмы», - передает РИА Новости.
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