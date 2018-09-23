//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Стрелков назвал нового куратора Донбасса
2

На Украине нашли повод отказаться от расторжения договора дружбы с Россией
3

В ДНР узнали из-за чего украинские солдаты разочаровались в войне с Донбассом
4

Военкор показал как может выглядеть прорыв ВСУ на Донбассе
5

Какие российские города попали в список самых криминальных мегаполисов мира?

//Происшествия 13+

В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников

23 сентября 2018, 15:33 [«Аргументы Недели», Волгоград, свидание ]

В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников
Фото: pixabay.com

В Волгограде полицейским удалось освободить из заложников женщину с ребенком, которых насильно удерживал в частном доме пьяный и ранее судимый знакомый по переписке в интернете.

Для жительницы города Волжский Волгоградской области знакомство по интернету обернулось кошмаром. 31-летняя женщина познакомилась в сети с 33-летним мужчиной, жителем поселка Гумрак. После переписки было назначено свидание: волжанка вместе со своим шестилетним сыном приехала к кавалеру в гости в частный дом.

«Сотрудники полиции установили, что ранее судимый житель поселка Гумрак выставил из дома на улицу своих престарелых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. Женщина и ребенок были избиты», - рассказали полицейские, которых вызвали соседи.

«Кавалер» оказался настроен агрессивно. Он угрожал ножом женщине и ее ребенку. Требование полицейских отпустить заложников он выполнить отказался. Тогда бойцы подразделения СОБР вытащили женщину и ребенка через окно. Пьяный «ухажер» забаррикадировался в подвале, но СОБРовцы его оттуда достали.

«Ранее неоднократно судимый волгоградец задержан. При задержании он оказал сопротивление. Жительница Волжского и ее малолетний ребенок доставлены в больницу. У них диагностированы различные травмы», - передает РИА Новости.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

МИД Ирана вызвал послов трех стран Евросоюза

МИД Ирана вызвал послов трех стран Евросоюза

МИД Ирана вызвал послов Дании, Нидерландов и Великобритании в связи со стрельбой на военном параде в Ахвазе. Дипломатов проинформировали, что причастные к теракту лица укрываются в их странах.

//В мире

В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов

В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов

Официальный представитель МИЖ КНР Гэн Шуан заявил, что санкции, которые США ввели против Китая из-за военного сотрудничества с РФ, являются нарушением ключевых принципов международных отношений.

//В мире

Украинцев разозлило послание Порошенко Верховной раде

Украинцев разозлило послание Порошенко Верховной раде

Украинцев возмутила речь президента Петра Порошенко во время ежегодного послания Верховной раде. Выступление Порошенко раскритиковали многие украинские общественные и политические деятели.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Россия модернизирует "бога войны", заявили в американских СМИ

Россия модернизирует "бога войны", заявили в американских СМИ

В американских СМИ заинтересовались, с какой целью Россия начала модернизацию «бога войны» - крупнокалиберной артиллерии, которая способна стрелять в том числе и ядерными боеприпасами.

//Общество

Кадыров планирует обратиться за финансовой помощью к Кудрину

Кадыров планирует обратиться за финансовой помощью к Кудрину

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться с просьбой о помощи к главе Счетной палаты России Алексею Кудрину. Речь идет о содействии в устранении проблем с незаконченным строительством в республике.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Скончался десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Скончался десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Сегодня, 21 сентября, в центральном госпитале Ханоя скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Главе социалистической республики Вьетнам был 61 год, и в последнее время политик тяжело болел.

//Общество

Военкор показал как может выглядеть прорыв ВСУ на Донбассе

Военкор показал как может выглядеть прорыв ВСУ на Донбассе

Танковый прорыв через линию фронта показал военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Сладков. Это были кадры с недавних учений. Несколько бронированных машин мчатся по полю. Александр Сладков поясняет, что так «выглядит танковый прорыв в настоящих армиях приличных государств».

//Шоу-бизнес

Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери

Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери

В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ждут пополнения. Уже в октябре Лиза уходит в декретный отпуск. Отец актрисы, бессменный мушкетер Михаил Боярский, рассекретил пол будущего ребенка.

//Шоу-бизнес

Мария Порошина уточнила, кто является отцом ее пятого ребенка

Мария Порошина уточнила, кто является отцом ее пятого ребенка

Недавно стало известно, что актриса Мария Порошина находится в ожидании пятого ребенка. Шквал предположений, кто же является отцом будущего ребенка артистки, вынудил ее высказаться на эту тему.

//В мире

Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве‍

Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве‍

Украинская казна ежегодно недополучает более 750 миллионов евро в связи с налоговым мошенничеством крупного местного бизнеса, и Европарламенту об этом известно, пишут европейские СМИ.

//Общество

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты, обещают ученые

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты, обещают ученые

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты. Благодаря находке в Сибири фрагментов клетки древнейшего животного, ученые обещают, что смогут клонировать уникального гигантского зверя.

//Новости партнеров

//Общество

В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики

В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики

У москвичей есть надежда на третью волну бабьего лета, считают синоптики. Она сбудется, если к началу октября инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, уточняют специалисты.

//Авто

Центр столицы перекрыт из-за Московского марафона

Центр столицы перекрыт из-за Московского марафона

Столичные власти частично перекрыли центр города для проведения Московского марафона в воскресенье, 23 сентября. Список перекрытых улиц опубликовала пресс-служба мэра города.

//Шоу-бизнес

"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть

"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть

«Шедевральное» признание Максима Галкина в любви к Примадонне покоряет сердца подписчиков. Этот архивный хит звучит не хуже многих современных «потуг» представителей отечественно шоу-бизнеса.

//В мире

Польшу возмутили заявления посла Украины

Польшу возмутили заявления посла Украины

Из-за «антипольского пиара» и подходов Киева к политике исторической памяти в Польше уже не скрывают своего разочарования. Возмущение поляков вызвали и заявления посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

//Общество

В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец

В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец

Женщина родила на платформе станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" днем в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки.

//Культура

Сегодня отмечает свой день рождения Эдвард Радзинский

Сегодня отмечает свой день рождения Эдвард Радзинский

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий, автор ряда популярных телевизионных фильмов и книг по истории России Эдвард Радзинский празднует сегодня день рождения.

//Происшествия

В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников

В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников

Для жительницы города Волжский Волгоградской области знакомство по интернету обернулось кошмаром. Приехав с ребенком на свидание в частный дом, она попала в заложники пьяного уголовника-рецидивиста.

//В мире

Стала известна причина появления украинских кораблей у берегов Крыма

Стала известна причина появления украинских кораблей у берегов Крыма

СМИ выяснили причину, по которой корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины нарушили накануне вечером границу исключительной экономической зоны РФ.

//Новости СМИ2

//В мире

Источник: Два корабля ВМС Украины подходят к Крымскому мосту

Источник: Два корабля ВМС Украины подходят к Крымскому мосту

Два корабля Военно-морских сил Украины подходят к Крымскому мосту. О передвижении украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" рассказал источник в правительстве Крыма. .

//В мире

Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа

Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа

Что это было затрудняются сказать даже опытные военные. Военнослужащие 36 бригады морской пехоты сначала начали палить во все стороны. Огонь велся из окопов в районе Гнутово. Он был неприцельным, хаотичным.

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку

В Донецкой народной республике сообщили об уничтожении миномётного расчета 58-й механизированной бригады ВСУ, который вёл огонь по мирным кварталам ДНР. ВСУ в воскресенье утром открыли огонь по Горловке.

//Шоу-бизнес

"Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко

"Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко

Самый известный юморист в России использует собственные приемы, чтобы высмеять супругу, с которой находится в состоянии бракоразводной войны. Он бьет традиционным оружием – юмором.

//В мире

Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля

Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля

Эксперт по геополитическим рискам Барак Синер считает, что Россия и Израиль должны отработать механизм урегулирования возможных конфликтов и более чётко координировать вопросы безопасности.

//Шоу-бизнес

Дочь Макса Покровского учится в Америке. Девочка хочет домой, но родители против

Дочь Макса Покровского учится в Америке. Девочка хочет домой, но родители против

Дочь лидера группы «Ногу свело» уже больше двух лет учится в одном из престижных заведений Нью-Йорка, но девушка свое обучение воспринимает, скорее, как ссылку, нежели как перспективу на будущее.

//Новости Redtram

//В мире

Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии

Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии

Минобороны России опубликовало 3D-видео катастрофы самолета Ил-20 в Сирии. Трагедия произошла 17 сентября вечером. На кадрах видео синим цветом обозначены четыре израильских истребителя, совершившие авиаудары.

//Общество

"Это вредно для здоровья!", ученые назвали самую опасную позу для сна

"Это вредно для здоровья!", ученые назвали самую опасную позу для сна

Эксперты одного из крупнейших исследовательских центров мира, клиники Майо в США, изучали проблемы сна человека. Они объяснили, какое положение ночью наиболее опасно для здоровья человека

//Общество

15-летняя дочь миллионера скоропостижно умерла в самолете, съев сэндвич

15-летняя дочь миллионера скоропостижно умерла в самолете, съев сэндвич

15-летняя девушка - дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза скоропостжно умерла во время полета из Лондона в Ниццу из-за приступа аллергии. Наташа съела сэндвич с тапенадой из оливок и артишоков .

//Шоу-бизнес

Виновата черная магия.Я неизлечимо болен,признался участник "Битвы эсктрасенсов"

Виновата черная магия.Я неизлечимо болен,признался участник "Битвы эсктрасенсов"

Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, что неизлечимо болен и всему виной черная магия. Георгий Малиновский, известный поклонникам по одному из сезонов шоу, снова станет бороться за звание сильнейшего мага

//В мире

Минобороны РФ: В гибели Ил-20 в Сирии виновны ВВС Израиля

Минобороны РФ: В гибели Ил-20 в Сирии виновны ВВС Израиля

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко заявил, что в вина гибели российского самолета Ил-20 целиком лежит на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение об их действиях.

//Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о своей "взрослой дочке"

Надежда Бабкина рассказала о своей "взрослой дочке"

Певица и телеведущая Надежда Бабкина - счастливая мама и бабушка троих внуков. Дочки у Бабкиной нет. Дочкой считает свой коллектив - ансамбль "Русская песня".

//Шоу-бизнес

Звездные детки. Рената Литвинова снимет в кино свою дочь

Звездные детки. Рената Литвинова снимет в кино свою дочь

Звездные дети зачастую идут по стопам своих именитых родителей. Рената Литвинова решила вплотную заняться карьерой своей дочери Ульяны и предложила ей роль в своем новом фильме.

//В мире

На Украине недосчитались сотни тысяч «стволов»

На Украине недосчитались сотни тысяч «стволов»

Военная прокуратура Украины подготовила закрытый доклад для руководства страны, в котором утверждается, что более 100 тысяч единиц автоматического огнестрельного оружия были утрачена во время проведения АТО.

//Шоу-бизнес

"Будь очень счастлива" - поздравление Мироновой Голубкиной обсуждают в сети

"Будь очень счастлива" - поздравление Мироновой Голубкиной обсуждают в сети

Актриса Мария Миронова поздравила с днем рождения Марию Голубкину, и это поздравление обсуждает сегодня сеть. Дочь актера Андрея Миронова опубликовала фото с Голубкиной, которой исполнилось 45 лет.

//Шоу-бизнес

Известная актриса раскрыла "секрет на миллион" - ее изнасиловали двое мужчин

Известная актриса раскрыла "секрет на миллион" - ее изнасиловали двое мужчин

Одна из самых красивых российских актрис - Наталья Андрейченко призналась, что в молодости пережила настоящий кошмар. Когда ей было 19 лет двое неизвестных избили ее до полусмерти и изнасиловали.

//В мире

В Швейцарии качество продуктов обсудят на общенациональном референдуме

В Швейцарии качество продуктов обсудят на общенациональном референдуме

В Швейцарии пройдет референдум о продуктах. Планируется обсудить два вопроса, посвященных еде: суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов.

//Общество

Минобороны РФ опубликует сегодня все подробности гибели Ил-20 в Сирии

Минобороны РФ опубликует сегодня все подробности гибели Ил-20 в Сирии

Минобороны РФ намерено сегодня опубликовать подробности о гибели в Сирии российского самолета Ил-20. Ведомство предоставит поминутную хронологию гибели Ил-20 с информацией от радиолокационных средств ПВО.

//Общество

Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов

Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов

Экономическую ситуацию в России эксперты называют предкризисной. Они утверждают, что уровень жизни населения снижается буквально на глазах. Россияне вынуждены брать кредиты, чтобы свести концы с концами.

//В мире

В Китае поезда "полетели" по железной дороге Гуанчжоу - Гонконг

В Китае поезда "полетели" по железной дороге Гуанчжоу - Гонконг

В Китае из Гуанчжоу в Гонконг можно добраться за 47 минут. Высокоскоростная железнодорожная ветка соединила и ускорила сообщение между двумя наиболее развитыми мегаполисами южного Китая.

//Политика

Штабы Шпорта и Фургала заявили о нарушениях на выборах главы Хабаровского края

Штабы Шпорта и Фургала заявили о нарушениях на выборах главы Хабаровского края

Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от "Единой России" заявили о нарушениях в ходе выборов. Сегодня в регионе проходит второй тур выборов.

//В мире

Израиль испугался ответных действий России из-за сбитого в Сирии Ил-20

Израиль испугался ответных действий России из-за сбитого в Сирии Ил-20

Израиль опасается ответных действий, которые может предпринять Россия после гибели российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Власти Израиля боятся, что израильским ВВС "обрежут крылья"...

//Шоу-бизнес

Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствует выступлению певцов

Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствует выступлению певцов

Леонид Агутин и Сергей Шнуров спели дуэтом. Новая песня получила название «Фигня». Как считают пользователи, это как раз тот случай, когда название совпадает с впечатлением от творчества двух музыкантов.

//В мире

США ужесточам выдачу грин-карт мигрантам

США ужесточам выдачу грин-карт мигрантам

Власти США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и грин-карт уже живущим легально в стране мигрантам. Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

//Общество

Какой день будет самым холодным на будущей неделе

Какой день будет самым холодным на будущей неделе

В Москве резко похолодало. Вторник будущей недели - 25 сентября - ожидается самым холодным днем. По прогнозу специалистов по погоде, дневная температура воздуха в Москве не повысится выше 9- 10 грудусов.

//Общество

Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым

Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым

Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым. Байкер Дмитрий Гуцков пропал в районе СНТ Застава Коробицына, 19 сентября вечером. На месте был обнаружен автомобиль молодого человека.

//Шоу-бизнес

Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим

Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим

Гражданская жена экс-солиста группы «Иванушки International» просит признать Олега Яковлева невменяемым. Борьба за наследство умершего певца набирает обороты, и в ход идут самые грязные методы.

//Экономика

Порошенко заявил о риске для Европы попасть в "газовую" ловушку из-за России

Порошенко заявил о риске для Европы попасть в "газовую" ловушку из-за России

Петр Порошенко в очередной раз "полил" проект "Северный поток - 2". Украинский президент заявил в интервью изданию Rheinische Post о риске для Европы попасть в ловушку газового шантажа со стороны России.

//Экономика

Бизнесмены из-за санкций массово возвращают деньги в Россию

Бизнесмены из-за санкций массово возвращают деньги в Россию

Санкции США добавили несколько плюсов в российскую экономику. Ограничительная американская политика заставила отечественных олигархов возвращать свои капиталы в национальные банки.

//Общество

РКК "Энергия", как и SpaceX, предложит туристам путешествие - облет вокруг Луны

РКК "Энергия", как и SpaceX, предложит туристам путешествие - облет вокруг Луны

Источник сообщил, что в РКК "Энергия" разрабатывает проект облета Луны на корабле "Союз", и такое путешествие уже в скором времени смогут предложить туристам. Стоимость билета немного выросла.

//Политика

Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области

Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области

Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области. Как и в других российских регионах, губернаторские выборы в этих регионах проходили 9 сентября. Сегодня - второй тур.

//Общество

СМИ нашли несостыковки в документах Минобороны по сбитому «Boеing» над Донбассом

СМИ нашли несостыковки в документах Минобороны по сбитому «Boеing» над Донбассом

Журналисты обнаружили неточности в формуляре на двигатель ракеты, сбившей «Boeing» над Донбассом. Минобороны России представили документы на ракету, но эксперты считают, что в нем не хватает важных отметок.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры