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Замминистра соцразвития Киргизии уволена после дебоша в самолете
22 сентября 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра соцразвития Зууракан Каденову освободили от должности после появления информации о снятии госчиновницы с международного рейса в связи с пьяным дебошем на борту самолета.
Как выяснилось, бортпроводницы просили женщину покинуть самолет, поскольку перелет в состоянии алкогольного опьянения запрещен, но та упорно отказывалась, показывая дипломатический паспорт. Все пассажиры были сняты с рейса и ожидали окончания этой истории в "рукаве".
Лайнер следовал по маршруту Сеул - Алматы. В результате инцидента он вылетел из Сеула с опозданием на два часа.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности.
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