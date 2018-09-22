Замминистра соцразвития Киргизии уволена после дебоша в самолете

Замминистра соцразвития Зууракан Каденову освободили от должности после появления информации о снятии госчиновницы с международного рейса в связи с пьяным дебошем на борту самолета.

Как выяснилось, бортпроводницы просили женщину покинуть самолет, поскольку перелет в состоянии алкогольного опьянения запрещен, но та упорно отказывалась, показывая дипломатический паспорт. Все пассажиры были сняты с рейса и ожидали окончания этой истории в "рукаве".

Лайнер следовал по маршруту Сеул - Алматы. В результате инцидента он вылетел из Сеула с опозданием на два часа.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности.