Спасателям удалось найти выжившего после крушения парома в Танзании

Спустя два дня спасатели обнаружили выжившего мужчину после крушения парома на озере Виктория в Танзании. Им оказался механик с судна, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Механик находился в небольшой комнате внутри судна, после крушения там образовалась полость с воздухом.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. В настоящее время обнаружены 196 погибших. Поиски людей продолжаются.

СМИ называют несколько версий трагедии. Крушение могло произойти из-за крушение произошло из-за слишком большого количества людей на одном борту, судно потеряло равновесие. Так же пассажиры рассказали, что рулевой парома сделал слишком резкий поворот при управлении. Он разговаривал в этот момент по телефону и отвлекся.