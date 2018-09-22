Из магазина в центре Москвы похитили 100 шуб
22 сентября 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Из магазина, расположенного в центре Москвы, похитили 100 шуб. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувший четверг, 20 сентября, в районе Якиманки.
Ущерб от ограбления потерпевшие оценили в 20 миллионов рублей. Известно, что неизвестные злоумышленники, надевшие на лица медицинские маски, разбили стекло в двери и забрали из магазина большое количество меховых изделий, передает Агентство городских новостей "Москва".
Сообщается, что украденные шубы преступники положили в багажник иномарки, на которой впоследствии скрылись с места происшествия.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес