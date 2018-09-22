Пьяный угонщик насмерть сбил двух женщин и младенца на Урале

В Половинском районе Курганской области произошло страшное ДТП, в ходе которого погибла семья с восьмимесячным ребенком. Эта авария случилась по вине пьяного мужчины, который угнал автомобиль.

Пожилая женщина, ее дочь и маленькая внучка возвращались домой из гостей днем в пятницу. Когда они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, машина ВАЗ-2104, за рулем которой был нетрезвый человек, совершила наезд на них. Все трое погибли. Сам водитель получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу, передает "Росбалт".

Известно, что пьяный мужчина угнал транспортное средство у своего друга. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.