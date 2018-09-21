Капитан танкера "Механик Погодин" Михаил Замятин впервые после освобождения дал интервью, рассказав об условиях жизни на судне, которое неожиданно было заблокировано украинской стороной в порту Херсона. Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

Как считает Замятин, задержание было явно спланировано. Говорит об этом то, что сведения о задержании танкера команда получила из интернета через какое-то время после швартовки.

Жилось экипажу непросто. Из-за отсутствия топлива приходилось экономить электроэнергию, была отключена система кондиционирования, поэтому температура в помещениях судна в дневные часы поднималась до 35 градусов. "Прибавьте сюда постоянные провокации с украинской стороны, многочисленные неоднократные попытки провести то одну, то другую проверку людьми, не способными официально подтвердить свои полномочия", - рассказал капитан "ФАН". Еды и медикаментов, к счастью, было достаточно.

Он также рассказал о том, что чувство, что экипаж судна находится под наблюдением "не покидало, особенно после того, как на пристани вдруг появился грузовик без номеров, который так и стоял там все это время".

Замятин выразил надежду "на справедливое решение, на то, что суд будет объективен, что буква закона для всех одинакова. И что "Механик Погодин" наконец-то вернется на Родину".