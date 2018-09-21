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Гражданина Эстонии приговорили к тюремному сроку за шпионаж в пользу России
21 сентября 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к году и восьми месяцам тюремного заключения 32-летнего эстонца Евгения Славина, обвиняя его в нанесении вреда внутренней и внешней безопасности республики.
Славина задержали 1 июля, позднее он был признан виновным в сборе сведений для российской разведки Утверждается, что среди заданий Евгения было освидетельствование фотоснимками предположительного места построения будущего аэродрома НАТО, передает Postimees. Информацию, по информации обвинения, Славин передавал по телефону, через интернет и во время поездок в Россию.
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