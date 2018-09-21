Третьеклассники отравились приманкой для грызунов в школе под Мурманском

В поселке Ревда под Мурманском ученики отравились приманкой для грызунов, которую обнаружили в школе. В СУСК РФ по региону сегодня отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В полицию 11 сентября обратился фельдшер учебного заведения, который сообщил, что приманкой для грызунов отравились третьеклассники. Во время школьных занятий дети нашли свертки без маркировки и из интереса попробовали их содержимое на вкус. Некоторые даже принесли яд домой.

Как сообщает РИА "Новости", впоследствии в больницу за помощью обратились семеро детей. У них были выявлены признаки отравления. Сейчас жизнь школьников вне опасности.

Известно, что дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".