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Третьеклассники отравились приманкой для грызунов в школе под Мурманском
21 сентября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Ревда под Мурманском ученики отравились приманкой для грызунов, которую обнаружили в школе. В СУСК РФ по региону сегодня отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В полицию 11 сентября обратился фельдшер учебного заведения, который сообщил, что приманкой для грызунов отравились третьеклассники. Во время школьных занятий дети нашли свертки без маркировки и из интереса попробовали их содержимое на вкус. Некоторые даже принесли яд домой.
Как сообщает РИА "Новости", впоследствии в больницу за помощью обратились семеро детей. У них были выявлены признаки отравления. Сейчас жизнь школьников вне опасности.
Известно, что дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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