Восьмилетняя девочка скончалась в Севастополе после падения с качелей
21 сентября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Севастополе восьмилетняя девочка скончалась после падения с детских качелей. Данные о соответствующем происшествии в пятницу, 21 сентября, предоставили в следственном управлении СК РФ по городу.
Инцидент случился 9 сентября текущего года. Девочка качалась на качелях, расположенных во дворе многоквартирного дома в Севастополе. В какой-то момент ребенок упал и получил серьезную травму головного мозга.
Как сообщает сегодня ТАСС, девочка скончалась в одной из больниц города через девять дней после случившегося, несмотря на все усилия врачей. В настоящий момент по факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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