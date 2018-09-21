Восьмилетняя девочка скончалась в Севастополе после падения с качелей

В Севастополе восьмилетняя девочка скончалась после падения с детских качелей. Данные о соответствующем происшествии в пятницу, 21 сентября, предоставили в следственном управлении СК РФ по городу.

Инцидент случился 9 сентября текущего года. Девочка качалась на качелях, расположенных во дворе многоквартирного дома в Севастополе. В какой-то момент ребенок упал и получил серьезную травму головного мозга.

Как сообщает сегодня ТАСС, девочка скончалась в одной из больниц города через девять дней после случившегося, несмотря на все усилия врачей. В настоящий момент по факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.