В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась каплями для носа
21 сентября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась каплями для носа. Согласно последней информации источников, ребенок в настоящий момент находится в одном из медицинских учреждений Северной столицы.
Врачи, осмотревшие девочку, установили, что она действительно отравилась назальными каплями. Известно, что ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Как сообщает телеканал "78", мать пыталась самостоятельно вылечить насморк, который развился у маленькой дочери. Очевидно, женщина переусердствовала с лекарством. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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