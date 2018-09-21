В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась каплями для носа. Согласно последней информации источников, ребенок в настоящий момент находится в одном из медицинских учреждений Северной столицы.

Врачи, осмотревшие девочку, установили, что она действительно отравилась назальными каплями. Известно, что ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщает телеканал "78", мать пыталась самостоятельно вылечить насморк, который развился у маленькой дочери. Очевидно, женщина переусердствовала с лекарством. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.