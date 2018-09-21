Вина за смерть ребенка от укуса клеща в Тюменской области может лежать на врачах

В Тюменской области десятилетняя девочка скончалась после укуса энцефалитного клеща. Согласно последней информации, в случившемся могут быть виноваты врачи, которые не оказали ребенку должную помощь.

Мать девочки 2008 года рождения обратилась в следственные органы и сообщила, что во время похода в лес за грибами ее дочь укусил клещ. Медработники города Заводоуковск, однако, не смогли оказать ей квалифицированную и своевременную помощь.

Как уточняет URA.RU, мать с ребенком обратились к врачам 2 июля текущего года. Девочка жаловалась на сильнейшую головную боль. Ее незамедлительно госпитализировали, а впоследствии ей поставили диагноз "клещевой энцефалит". На следующий день у пациентки был зафиксирован отек головного мозга и начались судороги, вследствие чего она была введена в медикаментозный сон. Через несколько недель она пошла на поправку, однако затем ситуация повторилась. Ребенок скончался 19 сентября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".