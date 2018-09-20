Спавшие в автомобиле рыбаки утонули на Амуре

В Хабаровском крае в реке Амур около села Верхняя Эконь нашли микроавтобус с телами четырех рыбаков. Компания мужчин вчера распивала спиртные напитки, а затем все четверо улеглись спать в автомобиль.

Ночью автомобиль скатился в реку, спастись рыбакам не удалось. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и все обстоятельства произошедшей трагедии.