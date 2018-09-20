Пассажирский автобус сгорел на трассе в Подмосковье

В Московской области на 41-м километре трассы М-2 «Крым» сгорел пассажирский автобус. Водитель вовремя заметил возгорание в транспортном средстве, он и все пассажиры эвакуировались из автобуса.

«На 41-м километре трассы М-2 водитель автобуса заметил возгорание в транспортном средстве. 47 пассажиров и сам водитель были эвакуированы. В настоящее время перекрыта крайняя правая полоса движения в сторону Москвы», - сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Пострадавших в результате происшествия нет, сгорел только автобус. К настоящему времени огонь уже потушен, передает сообщение специалистов МЧС РИА Новости.