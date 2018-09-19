Делегация ВВС Израиля завтра отчитается в Москве о сбитом Ил-20

Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным отправится завтра в Москву с информацией об инциденте с российским Ил-20, сбитым ПВО Сирии при отражении израильского авианалета. Опубликован список имен погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

В пресс-релизе израильских военных сказано, что Москве "представят картину произошедшего во всех ее аспектах". В частности, российскую сторону ознакомят с результатами "расследования, проведенного армией обороны Израиля".

В результате крушения самолета, сбитого ПВО Сирии, погибли 14 российских военнослужащих. Россия обвиняет в инциденте Израиль, который предупредил о своем ударе по сирийской провинции Идлиб всего за минуту. Израильские самолеты "подставили" Ил-20 под удар комплекса С-200 сирийских ПВО. Российские военные пообещали "адекватный ответ" на действия Израиля.

Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20. По мнению властей Израиля, вина за случившееся лежит на Иране и Дамаске.