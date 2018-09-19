Делегация ВВС Израиля завтра отчитается в Москве о сбитом Ил-20
19 сентября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным отправится завтра в Москву с информацией об инциденте с российским Ил-20, сбитым ПВО Сирии при отражении израильского авианалета.
В пресс-релизе израильских военных сказано, что Москве "представят картину произошедшего во всех ее аспектах". В частности, российскую сторону ознакомят с результатами "расследования, проведенного армией обороны Израиля".
В результате крушения самолета, сбитого ПВО Сирии, погибли 14 российских военнослужащих. Россия обвиняет в инциденте Израиль, который предупредил о своем ударе по сирийской провинции Идлиб всего за минуту. Израильские самолеты "подставили" Ил-20 под удар комплекса С-200 сирийских ПВО. Российские военные пообещали "адекватный ответ" на действия Израиля.
Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20. По мнению властей Израиля, вина за случившееся лежит на Иране и Дамаске.
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