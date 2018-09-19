МиГ-31 разбился в Нижегородской области
19 сентября 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижегородской области разбился Миг-31, упавший в лесном массиве. Летчики успели своевременно катапультироваться, они вышли на связь с базой. По имеющимся данным, перед падением самолет загорелся.
Истребитель, отправившийся в учебный полет с авиабазы Саваслейка, разбился в районе поселка Молочная Ферма. К счастью, он упал в безлюдном месте, пострадавших и разрушений нет. Причиной аварии стала техническая неисправность. Экстренные службы разыскивают летчиков.
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