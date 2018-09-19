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Пассажир устроил дебош на рейсе Москва – Владивосток
19 сентября 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Молодой пассажир устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток. О данном инциденте днем в среду, 19 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В аэропорт Владивостока поступила информация об агрессивном поведении 32-летнего мужчины в салоне самолета. Житель Приморского края, как уточняет РИА "Новости", угрожал бортпроводникам и своим соседям физической расправой, а также нецензурно выражался.
Когда самолет приземлился, дебошира незамедлительно задержали сотрудники полиции. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Пока не сообщается, какое наказание грозит хулигану.
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