В Ульяновской области ребенок спас мать и племянниц из горящего дома
19 сентября 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Ребенок спас свою мать и двух маленьких племянниц из горящего частного дома в селе Байдуллино Тереньгульского района Ульяновской области. Происшествие случилось в минувшую пятницу, 14 сентября.
Согласно информации пресс-службы МЧС по области, мать девятилетнего мальчика в момент возникновения пожара спала. Ребенок вывел из горящего дома годовалую племянницу Алису и ее двухлетнюю сестру Виолетту. После этого он разбудил маму, передает портал 1ul.ru.
Пожарных на место вызвали очевидцы. Спасатели прибыли через 15 минут, когда здание было охвачено пламенем. Известно, что дом полностью сгорел. Не исключено, что причиной случившегося стала детская шалость.
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