Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Воронежем

Пять человек погибли, еще 20 пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Авария произошла на 252-м километре трассы, возле поворота на Новую Усмань. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва-Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность.

В его припаркованное транспортное средство врезался ехавший из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Сообщается, что водитель последнего не справился с управлением, пишет РИА Новости.

Трое пострадавших скончались на месте аварии, еще двое - в больнице. Двадцать человек получили травмы разной степени тяжести. Врачи медицины катастроф оказали выжившим первую помощь.

Чтобы извлечь людей из искореженных машин, спасатели при помощи гидравлических ножниц срезали обшивку. Канал RT опубликовал кадры с места ДТП, на которых видно, как спасатели извлекают раненых.



