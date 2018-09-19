Самолет S7 экстренно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажирки
19 сентября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет, летевший из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за недомогания одной из пассажирок. Согласно последней информации, инцидент произошел накануне вечером.
Командир воздушного судна авиакомпании S7 принял решение посадить самолет из-за ухудшившегося состояния женщины, передает РИА "Новости" данные представителя тюменского аэропорта "Рощино". В 18.40 по местному времени пассажирку в авиагавани уже ждали врачи "скорой помощи".
Женщина была экстренно госпитализирована. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Самолет с большим опозданием вылетел в Москву. Информации о состоянии пассажирки пока не поступало.
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