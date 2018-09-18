Пьяный водитель наехал на группу подростков в Тюменской области

В Тюменской области нетрезвый водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на группу подростков. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне вечером, когда группа подростков шла по краю проезжей части. Водитель отечественного автомобиля по неустановленной причине направил транспортное средство в сторону школьников и задел одну девочку, которая впоследствии скончалась. Остальные в последний момент успели отскочить, передает РИА "Новости".

Известно, что водитель оставил машину и ушел с места аварии пешком. Полицейские обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Отметим, что погибшей девочке сегодня должно было исполниться 14 лет.