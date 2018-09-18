В центре Москвы Lamborghini протаранил пять элитных авто
18 сентября 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы на Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего суперкар отбросило на припаркованные неподалеку автомобили. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Пять машин получили механические повреждения. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте, что и послужило причиной аварии.
Предположительно, водитель Lamborghini во время опасного маневра потерял управление, и иномарку стоимостью 20 миллионов рублей выбросило с дороги на припаркованные авто.
По словам очевидцев, на обочине "итальянец" снес сразу пять элитных автомобилей: Maybach, Bentley, Porsche, Mercedes и Gelandewagen. Об этом сообщает Ura.ru.
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